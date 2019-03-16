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السبت 16/مارس/2019 - 05:32 م

أشرف عبد الباقي يقدم "مسرحية كلها غلط" لأول مرة في أسيوط

أشرف عبد الباقي يقدم
محمد مجدي
dostor.org/2554752

يتوجه الفنان أشرف عبد الباقي وفرقته الجديدة لعرض مسرحية "كلها غلط" في محافظة أسيوط، خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل المقبل، استكمالا للجولات الناجحة للعرض الذي يخرجه ويدرب فريقه.

حيث سيقدم عبدالباقي فرقته لأول مرة في جولته الجديدة لأهل صعيد مصر، وذلك بداية من 27 وحتى 30 مارس الجاري، بمسرح نادي القوات المسلحة بمحافظة المنيا، وفي الفترة من 3 إلى 5 أبريل المقبل بمسرح جامعة أسيوط.

فيما التقى عبدالباقي بكل من الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ودكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والذيين قدموا جميع سبل التعاون والتسهيلات للنجم أشرف عبدالباقي وفرقته الجديدة خلال فترة تواجدهم في أسيوط.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية إنجليزية حصل عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields.

مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي وانتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.

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