ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا لدرجات الحرارة بالشكل الذي لم يحدث تأثيرا على حجم التدفق السياحي للمحافظة.



من جانبه، أعلن محسن الشامي مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بالأقصر اتخاذ المركز عددا من الإجراءات لرفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التغيرات المناخية وذلك بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.



وقال "الشامى" إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية منعقدة على مدار الأيام المقبلة، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال التنسيق مع كافة المراكز والمدن والمديريات على مستوى المحافظة ليتم إخطار غرفة العمليات الرئيسية بأى طارئ فى حينه.



وأشار إلى رفع درجة الاستعداد على مستوى كل من الحماية المدنية والمطافئ للتعامل مع أى حرائق قد تنتج عن حركة الرياح، وكذلك تم التنسيق مع الإدارة الصحية ومرفق الأسعاف والتأكيد على توفير المستلزمات الطبية والأدويه على مستوى المحافظة ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور، تحسبًا لسقوط الأمطار ومواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية.



وأضاف "الشامى" أنه تم التنسيق مع كل من مديريات الري والإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية لتشكيل لجان وفرق التدخل السريع فى حال حدوث أى طارئ قد يؤدى لوقف حركة الملاحة النهرية للبواخر والمراكب الشراعية الخاصة بالرحلات السياحية.



وأكد أن هذه الإجراءات الاحترازية والاستباقية جاءت بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بهدف الحد من الأزمات والمشكلات داخل المحافظة والتأكد من سرعة التعامل واتخاذ الإجراءات السليمة مع أى طارئ قد يحدث.



يذكر أن الأقصر شهدت طقسًا غير مستقر نسبيًا، حيث تلبدت السماء بالغيوم والسحب وهطلت أمطار خفيفة فيما لم تتأثر حركتي الملاحة الجوية والنهرية بالمحافظة.