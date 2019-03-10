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الأحد 10/مارس/2019 - 05:04 ص

نانسى عجرم: لن أفكر فى الاعتزال.. وفخورة بأننى مطربة عربية

الفنانة نانسي عجرم
الفنانة نانسي عجرم
حسين الجندي
dostor.org/2546581

قالت الفنانة نانسي عجرم إنها تحب عدد كبير من الفنانات المصريات، وخاصة من زمن الفن الجميل على حد وصفها، أمثال فاتن حمامة، أو شادية، أو سعاد حسني.

وأضافت "نانسي" في تصريحات لـ"الدستور"، أنها لا تفكر في العالمية، ولكنها حلم لها ولأي فنان، ولكنها فخورة بأنها مطربة عربية، لأن محبة الشعب العربي تكفيها، قائلة: "ما بحب أسعى للعالمية، ولكن ممكن أقرب منها، وأشعر بالسعادة عندما أرى جمهور لي غير عربي يحفظ أغاني لي".

وعن فكرة الاعتزال قالت: "لن يأتي اليوم الذي سأفكر فيه بالاعتزال لسه بدري أوي، ولا مرة فكرت في الاعتزال ولو حسيت إن فيه أسباب ممكن تيجي مفاجأة لا سمح الله لا أعرف كيف سأفكر وقتها".

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