الان مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر

البث المباشر لقرائها، لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو، في إطار منافسات الدوري الإسباني، اليوم السبت 9-3-2019.

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، التي تقام على ملعب الكامب نو، على قنوات "بي إن سبورت"، في تمام الساعة 5:15 مساءً.

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول برصيد 60 نقطة، فيما يوجد ليجانيس بالمركز الـ19 برصيد 23 نقطة.



