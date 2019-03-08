ضبط أسلحة ومخدرات بحوزة مسجلين بكفر الزيات

نجح ضباط مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد هادي جميل سالم، رئيس المباحث، في ضبط 10متهمين بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين وأسلحة نارية بقصد الإتجار.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات برئاسة الرائد هادي سالم رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهمين "ايهاب م.ع.م" 37 سنة" وبحوزته بندقية خرطوش و29 قطعة حشيش، وضبط "اسامه.م " 36 سنه عاطل وبحوزته فرد خرطوش و15 قطعه حشيش.



وضبط المتهم "محمد.ك " 21 سنه عاطل، وبحوزته فرد خرطوش، كما تم ضبط "عبد الغنى.ا.ش"22 سنه عاطل وبحوزته بندقية خرطوش و27 تذكرة هيروين.



وأسفرت الحملة عن ضبط " محمد.ش "20 سنه عاطل، وبحوزته بندقية خرطوش و15 قطعه حشيش، وضبط " عزت.م.ز" 20 سنه عاطل وبحوزته 15 قطعه حشيش.



وضبط المتهم شريف.م.ح " 39 سنه عاطل وبحوزته 90 تذكرة هيروين، وضبط "خميس.س.م.ن " 37 سنه عاطل وبحوزته 30 قطعه حشيش وفرد خرطوش.



كما تم ضبط "هشام.ع.ن " 37 سنه عاطل وبحوزته 7 طرب حشيش، وضبط المتهم " محمد.م. ع " 45 سنه عاطل وبحوزته 16 تذكرة هيرين، بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.