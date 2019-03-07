الطب الشرعى يكشف اغتصاب "عجوز السلام" قبل وفاتها

أكدت التقارير الأولية للطب الشرعي التي تسلمتها نيابة السلام، وجود أثار اغتصاب للعجوز التي عثر على جثتها قبل وفاتها بمدينة السلام.



وأوضحت المعاينة الأولية لجثة العجوز التي عثر عليها داخل عقار سكني بمنطقة النهضة بالسلام، أنها مريضة نفسيًا وتعيش بمفردها.



البداية بتلقي قسم شرطة النهضة، بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة تدعى "كريمة"، كما قام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدًا لتفريغها وسؤال شهود العيان، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.