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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:16 م

"مستقبل وطن" يعلن تسليم كروت خدمات طبية مخفضة فى مطروح

مستقبل وطن يعلن تسليم
محمد الشريف
dostor.org/2541876

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح، بدء تسليم كروت الخدمات الطبية المخفضة بنسبة 30% لأهالي مدينة الحمام.

وأشارت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة مطروح، إلى استلام كارت الخدمات الطبية بمدينة الحمام فى مقر الحزب الكائن بشارع الإسكندرية خلف صيدلية محمد رجب.

ويأتي ذلك استكمالا لمبادرة الحزب أمانة المحافظة "حياة صحية كريمة لكل المواطنين" لكل أبناء المحافظة كأحد أفرع مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لشعب عظيم، حيث تعاقد الحزب مع عدد كبير من معامل التحاليل والأشعة والأطباء والصيدليات والمستشفيات لعمل الفحوصات الشاملة بنسب خصم متفاوتة، وذلك لحاملي كارت الخدمات الطبية المقدم من الحزب.

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