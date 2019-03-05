الان بث مباشر مباراة الريال ضد اياكس في دورى ابطال اوروبا اليوم - يوتيوب كورة لايف

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

بدأت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، حملة لأعمال نظافة "الخرابات" بنطاق الحي، وذلك بدءًا بأشهر "خرابة" في نطاق الحي، بـ28شارع فهمي الناضوري الذي قد تلقى حي الجمرك العديد من الشكاوي من ساكني ...