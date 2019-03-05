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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:18 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام - بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام - بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ريال
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام - بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS


مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ستكون مناسبة جيدة للاعبي الميرنغي حتى يصالحوا جماهيرهم بعد الخساراتين من برشلونة في كلاسيكو الكأس وكلاسيكو الدوري على التوالي.

كما ستكون فرصة سانحة للاعبي المدرب الأرجنتيني سولاري لتأكيد تفوقهم ذهاباً 2-1. وبالتالي الوصول إلى ربع النهائي والدفاع عن لقبهم كبطل لأمجد الكؤوس لاسيما أنهم خرجوا من الكوبا دي ري وباتوا منطقياً بعيدين عن المنافسة على صدارة الليغا.

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 يوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة بتعليق الزميل علي محمد علي على القناة الصوتية 1 والزميل خالد الحدي على القناة الصوتية 2.

أرقام قبل اللقاء: 

 

-   حصد ريال مدريد لقب دوري الأبطال 4 مرات في آخر 5 مواسم – آخر فريق أقصى ريال مدريد في لقاء إقصائي في دوري الأبطال كان يوفنتوس في نصف نهائي 2014-2015.
-  وصل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري الأبطال في كل من آخر 8 مواسم، سلسلة قياسية في تاريخ المنافسة.
-   خسر ريال مدريد مرتين في آخر 5 مباريات لعبها على أرضه في دوري الأبطال (ف 2 ت 1)، بقدر التي خسرها في 48 استضافة سابقة في البرنابيو (ف 40 ت 6).
-   آخر فوز لأياكس خارج أرضه في لقاء اقصائي في دوري الأبطال كان في مارس 1997، في مدريد أمام أتليتيكو (3-2).
-    11 هدفاً من أهداف أياكس الـ12 في دوري الأبطال هذا الموسم سُجلت خلال الأشواط الثانية (92%).
-    ساهم لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة في إحراز هدف واحد على الأقل في جميع المباريات الست التي لعبها أمام أياكس في دوري الأبطال (سجل 4 صنع 4).
-  في لقاء الذهاب، سجل لاعب أياكس حكيم زياش أول هدف له في دوري الأبطال من محاولته الثلاثين للتسديد في المنافسة.








مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام - بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS


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