الرقابة المالية توافق على إجراءات تأسيس "سى آى للتمويل العقارى"

كشفت شركة "سي آي كابيتال" القابضة عن أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت، من حيث المبدأ، على قيام "سي آي للتمويل العقاري" بإجراءات تأسيس الشركة من خلال الهيئة العامة للاستثمار.



وأضافت، منذ قليل، أن قرار الهيئة تضمن أن يتم تأسيس الشركة خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة.



وكان مجلس إدارة الشركة وافق في ديسمبر الماضي على خطة التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا لما جاء بالخطة المستقبلية والمفصح عنها بنشرة الطرح في أبريل الماضي.



يذكر أن "سي آي كابيتال" القابضة تقدمت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بمستندات تعديل غرض الشركة، الخاصة بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة؛ وذلك بإضافة نشاط الاستشارات المالية، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.