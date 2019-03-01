القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
فن
الجمعة 01/مارس/2019 - 08:09 م

رشا السيد تستعد لفيلم إماراتي هندي.. وتتعاقد على بطولة آخر عماني

رشا السيد تستعد لفيلم
أمير محمد خالد
dostor.org/2536559

انتهت الفنانة الإماراتية رشا السيد، من تصوير مشاهدها في مسلسل "أيام العسل" التي تشارك في بطولته بجانب الفنانات ساندي علي وإيناس كامل وهنادي مهنا، والمسلسل من المقرر عرضه في سباق رمضان المقبل.

وتستعد رشا السيد لتصوير أحد الأعمال السينمائية التي تعاقدت عليها مؤخرًا وهو فيلم إماراتي هندي، وتقدم من خلاله أحد الأدوار المهمة والرئيسية وتنتظر انتهاء الشركة المنتجة من ترشيح باقي أبطاله وبدء التصوير، كما تعاقدت في نفس الوقت على أول عمل سينمائي من بطولتها في عمان ومن المقرر أن يشارك فيه نخبة كبيرة من نجوم عمان والإمارات.

كما تشارك رشا كضيفة شرف في الدورة الجديد من مهرجان ولاية صحار المسرحي بعمان، حيث تم توجيه دعوة رسمية لها للحضور والمشاركة.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة رشا السيد كان في العرض الخاص للفيلم الإماراتي "علي وعليا".

ويعرض لها حاليًا بدور العرض الإماراتية فيلم "سفر اضطراري" الذي تشارك فيه بجانب الفنانين حبيب غلوم وبدرية طلبة، كما شاركت مؤخرًا في عرض "صهيل الخيل" بمهرجان الملحية الثقافي وكرمها الشيخ سعيد بن طحنون حاكم إمارة العين.

رشا السيد تستعد لفيلم إماراتي هندي.. وتتعاقد على بطولة آخر عماني
رشا السيد تستعد لفيلم إماراتي هندي.. وتتعاقد على بطولة آخر عماني
رشا السيد تستعد لفيلم إماراتي هندي.. وتتعاقد على بطولة آخر عماني
رشا السيد تستعد لفيلم إماراتي هندي.. وتتعاقد على بطولة آخر عماني
رشا السيد تستعد لفيلم إماراتي هندي.. وتتعاقد على بطولة آخر عماني
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

ليدى جاجا تلفت الأنظار بإطلالتها فى حفل "الجولدن جلوب"

منذ 3 شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 4 شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ 5 شهر

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ 5 شهر

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ 5 شهر

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

الآن

المطربة العالمية ديلارا كازيموفا تصل إلى شرم الشيخ

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

أسرار الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

السعودية تسقط جنسية حمزة بن لادن

ads
الأكثر قراءة

قرار جديد من "الخطيب" بشأن مؤمن زكريا

"الخارجية" تهيب بالمواطنين الالتزام بالقواعد الجديدة فى السودان

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

ألبومات الصور

بالصور.. إقبال متوسط على مستشفى زفتى لإجراء الفحص الشامل ضمن "100 مليون صحة"

"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج

بالصور.. أهالي أسوان يشيعون "محمود لامور" ثاني ضحايا محطة مصر

ضبط عاطل احتجز طفلًا داخل حجرة مهجورة في الغربية

رياضة

قرار جديد من "الخطيب" بشأن مؤمن زكريا

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

ساري يرفض تحديد موعد عودة كيبا لحراسة مرمى تشلسي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

قرار جديد من "الخطيب" بشأن مؤمن زكريا

"الخارجية" تهيب بالمواطنين الالتزام بالقواعد الجديدة فى السودان

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

ads
كشكول

بالصور.. يوم رياضي بالطبري الإعدادية بنين

الدقهلية الأزهرية الأول والغربية الثاني ببطولة الجمباز إبتدائي فتيات

مد فترة التسجيل لمشروع أولمبياد الطفل المصري

غداً.. «شوقي» و«الخشت» يشهدان تحضيرية مؤتمر التعليم في مصر

عين شمس تنفي وفاة مصابين محطة مصر بمستشفايتها

الأمصار

ممثل الديمقراطى الكردستانى فى ذكرى رحيل بارزانى: خلافاتنا فى العراق إلى زوال

بدقيقة حداد علي الشهداء.. الديمقراطى الكردستانى يحتفل بالذكرى الـ 40 لرحيل بارزانى

"جمعة المرأة الفلسطينية" عنوان مسيرة العودة الأسبوع المقبل

الجامعة العربية تدين حادث التفجير الإرهابي في مقديشيو

صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا قطار محطة مصر "فيديو"

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

لعشاق الشوكولاتة... تذوق واحصل على راتب

اسكتلندي يدخل المستشفى بسبب الانتصاب الدائم.. والسبب إبرة حرق الدهون

العثور على 50 ثعبانًا داخل منزل في ألمانيا

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

إنتاج أول قطرة عيون مصرية أحادية الجرعة بدون مواد حافظة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎