رشا السيد تستعد لفيلم إماراتي هندي.. وتتعاقد على بطولة آخر عماني

انتهت الفنانة الإماراتية رشا السيد، من تصوير مشاهدها في مسلسل "أيام العسل" التي تشارك في بطولته بجانب الفنانات ساندي علي وإيناس كامل وهنادي مهنا، والمسلسل من المقرر عرضه في سباق رمضان المقبل.



وتستعد رشا السيد لتصوير أحد الأعمال السينمائية التي تعاقدت عليها مؤخرًا وهو فيلم إماراتي هندي، وتقدم من خلاله أحد الأدوار المهمة والرئيسية وتنتظر انتهاء الشركة المنتجة من ترشيح باقي أبطاله وبدء التصوير، كما تعاقدت في نفس الوقت على أول عمل سينمائي من بطولتها في عمان ومن المقرر أن يشارك فيه نخبة كبيرة من نجوم عمان والإمارات.



كما تشارك رشا كضيفة شرف في الدورة الجديد من مهرجان ولاية صحار المسرحي بعمان، حيث تم توجيه دعوة رسمية لها للحضور والمشاركة.



يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة رشا السيد كان في العرض الخاص للفيلم الإماراتي "علي وعليا".



ويعرض لها حاليًا بدور العرض الإماراتية فيلم "سفر اضطراري" الذي تشارك فيه بجانب الفنانين حبيب غلوم وبدرية طلبة، كما شاركت مؤخرًا في عرض "صهيل الخيل" بمهرجان الملحية الثقافي وكرمها الشيخ سعيد بن طحنون حاكم إمارة العين.