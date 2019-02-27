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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 09:58 م

بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد ليفربول المتصدر

بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد ليفربول المتصدر

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر
علي عبد الله
dostor.org/2534753

بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد ليفربول الذي نجح في استعادة صدارة البريميرليج يدخل موقعة اليوم وهو قادم من تعادل سلبي أمام الشياطين الحمر مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة الماضية للدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يفتقد ليفربول خدمات مهاجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينو بسبب الإصابة التي تعرض لها في الديربي الانجليزي أمام مانشستر يونايتد بالجولة السابقة.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفوردد وتنقل مباراة ليفربول وواتفورد في الثامنة مساءا بتوقيت جرينتش العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت اتش دي في بث سريع بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد لايف الآن، سيسعى فريق واتفورد بقيادة مدربهم ماركو سيلفا يسعون لمواصلة التقدم في بطولة الدوري الإنجليزي والنتائج الجيدة التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة ويحتل واتفورد المركز السابع برصيد 40 نقطة.

الآن مباراة ليفربول وواتفورد والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تذاع على قناة bein sports hd4، بصوت المُعلق خالد الحدي.

سجل محمد صلاح 4 أهداف "سوبر هاتريك" وصنع هدفًا أخر في فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "آنفيلد"، يوم 17 مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

 ويعد محمد صلاح هو أول لاعب مصرى يسجل هاتريك أو سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، لتصبح الجنسية المصرية هى الجنسية رقم 43 بشكل عام و رقم 10 أفريقيًّا التى تسجل "هاتريك" فى تاريخ البطولة.

 

كانت آخر مباريات واتفورد في الدوري الإنجليزي أمام كارديف سيتي، وفاز واتفورد في هذا اللقاء بـ5 أهداف مقابل 1، ويحتل الفريق حاليًّا المركز الـ7 برصيد 40 نقطة خلف تشيلسي صاحب المركز الـ6، فبعد 27 مباراة استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في 7 وخسر 9 مباريات.


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