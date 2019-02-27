بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد ليفربول المتصدر

بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد ليفربول الذي نجح في استعادة صدارة البريميرليج يدخل موقعة اليوم وهو قادم من تعادل سلبي أمام الشياطين الحمر مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة الماضية للدوري الإنجليزي.





ومن المتوقع أن يفتقد ليفربول خدمات مهاجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينو بسبب الإصابة التي تعرض لها في الديربي الانجليزي أمام مانشستر يونايتد بالجولة السابقة.





مشاهدة مباراة ليفربول وواتفوردد وتنقل مباراة ليفربول وواتفورد في الثامنة مساءا بتوقيت جرينتش العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت اتش دي في بث سريع بدون تقطيع.





مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد لايف الآن، سيسعى فريق واتفورد بقيادة مدربهم ماركو سيلفا يسعون لمواصلة التقدم في بطولة الدوري الإنجليزي والنتائج الجيدة التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة ويحتل واتفورد المركز السابع برصيد 40 نقطة.