زعيم كوريا الشمالية يقلل من ظهوره العلني في فيتنام قبيل لقاء ترامب

مازال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون حتى منتصف نهار اليوم الأربعاء، لم يغادر فندقه الفاخر الذي يقيم به في هانوي منذ وصوله بعد رحلة بالقطار استمرت ثلاثة أيام من بيونج يانج، فيما عدا قيامه بزيارة قصيرة إلى سفارة بلاده أمس الثلاثاء.



واحتشد صحفيون ومتفرجون قرب الطوق الأمني حول فندق "ميليا هانوي" وهو فندق من فئة خمس نجوم، الذي يقيم فيه كيم، آملين في إلقاء نظرة سريعة على موكب الزعيم الكوري الشمالي، لكن لم يكن هناك أي مؤشرات على أنه ذهب إلى أي مكان.



من المقرر أن يلتقي كيم بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مساء اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مباشرة مقتضبة، يعقبها "عشاء اجتماعي"، طبقا للبيت الأبيض، ومن المتوقع أن تستمر مناقشاتهما حتى غد الخميس.

