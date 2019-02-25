هند صبري تنتظر عرض "الكنز 2" وتواصل تصوير "الفيل الأزرق 2"

تنتظر الفنانة هند صبري، عرض الجزء الثاني من فيلمها السينمائي "الكنز 2"، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال شهر مارس في مصر والوطن العربي.



الفيلم هو التعاون الخامس بينها والمخرج الكبير شريف عرفة بعد "الجزيرة" بجزئيه، و"الكنز 1" وظهورها كضيفة شرف في فيلمه "الممر".



"الكنز" من تأليف عبد الرحيم كمال، ويشارك هند في بطولته كل من النجوم محمد سعد ومحمد رمضان وروبي وأحمد رزق وروبي وأحمد حاتم وأحمد مالك وعدد كبير من النجوم.



وعلى صعيد آخر انتهت هند صبري من تصوير دورها كضيفة شرف في فيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة، والنجوم أحمد عز وإياد نصار وعدد كبير من النجوم وتنتجه شركة الماسة.



وتواصل تصوير فيلم "الفيل الأزرق 2" مع المخرج مروان حامد، ويشاركها بطولته كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وتنتجه شركة سينرجي فيلمز.