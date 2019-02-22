المالك الجديد لنادى بيراميدز يعلن استكمال مشوار النادى

وجه رجل الأعمال الإماراتي سالم سعيد الشامسي، مالك نادي بيراميدز الجديد، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المالك السابق للنادي.



وكتب الشامسي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "كل الشكر لمعالي المستشار.. وراح نكمل المشوار بإذن الله تعالى".



تجدر الاشارة إلى أن الشامسي يعمل في مجال المقاولات، وكان يشغل منصب نائب رئيس نادي بيراميدز قبل أن يصبح حاليًا مالكًا للنادي.



وكان نادي بيراميدز قد أعلن عبر بيان رسمي، اليوم الجمعة، تصفية أعمال تركى آل الشيخ ونقل ملكية النادي للإماراتي سالم الشامسي.