تراجع تعاطي الماريجوانا بين المراهقين في واشنطن

أفادت دراسة جديدة أن تعاطى الماريجوانا تراجع بين المراهقين في ولاية واشنطن بعد إضفاء الشرعية على القدر الترفيهي منها في عام 2012.



وقام الباحثون بتحليل البيانات المستمدة من استطلاعات واشنطن الصحية للشباب لعامي 2010 - 2012 و2014 - 2016.



ووجدوا أن تعاطى الماريجوانا بين طلاب الصف العاشر، انخفض التعاطى من حوالي 20% إلى أقل من 18%، كما وجدت الدراسة أنه لم يكن هناك تغيير بين تلاميذ الصف الثاني عشر.



ولكن في الوقت الذى تبدو فيه النتائج مشجعة، لا يوجد ما يكفي من الأدلة لتحديد الآثار الطويلة الأجل للتشريع على تعاطى الشباب للماريجوانا.



وقال الباحثون فى كلية الطب جامعة "واشنطن ":"قد تؤثر مجموعة متنوعة من العوامل على سلوك المراهقين، ومن المرجح أن تؤثر هذه العوامل على السلوكيات بطرق مختلفة بمرور الوقت".. وأكدوا أن الأبحاث المستقبلية ينبغى أن تنظر فى كيفية تأثير توافر منافذ الماريجوانا والتعرض لمنتجات جديدة.

