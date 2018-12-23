كردستان تسلم الحكومة الاتحادية العراقية 1400 داعشي

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، تسليم أكثر من 1400 عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابي معتقل في سجون الإقليم إلى السلطات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم ديندار زيباري- في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع"- إن حكومة كردستان بدأت مع الجهات المعنية في بغداد مشروعا لتسليم مسلحي "داعش" المعتقلين في الإقليم إلى بغداد، وتم ذلك أولا بتسليم أكثر من 1400 مسلح من داعش.

وأضاف زيباري: أن أغلب من تم تسليمهم هم من محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالي والحويجة التابعة لمحافظة كركوك، مشيرا إلى أنهم كانوا قيد التحقيق ولم يتم صدور أي حكم بمعاقبتهم من قبل محاكم إقليم كردستان.