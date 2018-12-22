الجيش السوري يحشد قواته شرقي البلاد عقب انسحاب أمريكا

بدأت قوات الجيش السوري في حشد المزيد من التعزيزات العسكرية من عتاد وجنود إلى شرق سوريا، عقب القرار الأمريكي بالانسحاب من شرق الفرات.



وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، أن قوات النظام أرسلت المزيد من الآليات المحملة بالعربات المدرعة والعتاد والذخيرة، برفقة دفعة جديدة مؤلفة من مئات العناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، نحو غرب نهر الفرات، حيث مناطق سيطرتها وسيطرة القوات الإيرانية.



جاءت هذه التعزيزات عقب إرسالها دفعة أولى من قوات النمر وعناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، والتي يقودها العميد في قوات النظام سهيل الحسن الذي يحظى بدعم روسي كبير.



وأوضح المرصد أن هذه القوات انتشرت في مدينتي البوكمال والميادين في غرب نهر الفرات، على طريق طهران – بيروت الاستراتيجي، ضمن القطاع الشرقي من ريف محافظة دير الزور، قبالة جيب داعش الواقع في شرق النهر.



يأتي استقدام التعزيزات هذه في إطار تحضيرات جاءت عقب قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من شرق نهر الفرات، الخاضع في معظمه لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

