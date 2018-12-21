النفيعي يشيد بأداء الأهلي رغم الخسارة أمام الهلال

أشاد ماجد النفيعي، رئيس نادي أهلي جدة السعودي بأداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، رغم الخسارة 3 4 أمام الهلال اليوم الجمعة في الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال النفيعي- في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة- إن اللاعبين قدموا أداء ممتازا في الشوط الأول وأهدروا أهدافا محققة، بالإضافة إلى سيطرتهم شبه الكاملة في بداية اللقاء.

وأضاف:"نجحنا في تقليص الفارق مع الهلال إلى 3 4 وكنا على وشك التعادل، وأرى أن الأداء أفضل مما كان في سابق المواجهات".

وأكد:"الحكم لم يحتسب ركلة جزاء مؤكدة لنا في الشوط الأول، واعتقد أننا كنا أولى بالفوز والقادم أفضل".

ونفي النفيعي عدم تفاهم موسى المحياني مدير الكرة مع اللاعبين، مشيرًا إلى علاقته الطيبة بكافة عناصر الفريق والجهاز الفني والإداري.

