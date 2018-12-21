هيت يوقف سلسلة انتصارات روكتس فى دورى السلة الأمريكى

أوقف ميامي هيت سلسلة انتصارات ضيفه هيوستون روكتس وتغلب عليه 101-99، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعدما أهدر إيريك جوردون رمية ثلاثية مع شارة النهاية.



وفشل دواين ويد في استغلال فرصة منح هيت التقدم بفارق أربع نقاط قبل 3.8 ثانية من النهاية لترتد الهجمة إلى الفريق الضيف.



ووصلت الكرة إلى جوردون الذي أخفق في محاولته لتتوقف سلسلة انتصارات روكتس عند خمس مباريات متتالية، وهذا هو أول فوز لهيت على روكتس منذ 15 فبراير شباط 2017 إذ خسر أمامه في مواجهتي الموسم الماضي.



واستغل "هيت" أن منافسه خاض المباراة الثانية في ليلتين عقب تغلبه 136-118 على واشنطن ويزاردز يوم الأربعاء وزادت الأمور سوءا لروكتس بخروج كريس بول بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.



ورغم البداية القوية والتقدم بفارق 16 نقطة تراجع روكتس أمام انتفاضة هيت الذي انتزع التقدم لأول مرة في المباراة في الربع الثالث وزاد الفارق إلى 11 نقطة لصالح هيت قبل أن تبدأ عودة روكتس لكن صاحب الأرض الذي نال اللقب في ثلاث مناسبات في 2006 و2012 و2013 صمد لينتزع فوزه الثالث على التوالي.



وتصدر جوش ريتشاردسون قائمة مسجلي هيت برصيد 22 نقطة فيما استحوذ زميله حسن وايتسايد على 17 كرة مرتدة وواصل جيمس هاردن تألقه مع روكتس رغم الهزيمة وأنهى المباراة مسجلا 35 نقطة بالإضافة إلى 12 تمريرة حاسمة.



ويحتل هيت المركز التاسع في القسم الشرقي برصيد 14 فوزا في 30 مباراة وتراجع روكتس إلى المركز التاسع في الغرب برصيد 16 انتصارا و15 هزيمة.



وبدأ وصيف بطل القسم الغربي في الموسم الماضي الموسم بفوز واحد في ست مباريات لكنه انتفض بثمانية انتصارات في عشر مواجهات.



وتعثر روكتس مرة أخرى بأربع خسائر متتالية وسبع في تسع مباريات قبل أن يحقق خمسة انتصارات على التوالي.