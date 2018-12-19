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اقتصاد
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:40 ص

البنك المركزى التايلاندى يرفع معدل الفائدة لأول مرة منذ 2011

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد غنام
dostor.org/2441463

أعلن البنك المركزي التايلاندي اليوم الأربعاء، رفع معدل الفائدة لأول مرة منذ أكثر من سبعة أعوام، بهدف الحد من خطورة عدم الاستقرار المالي.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن لجنة السياسات النقدية صوتت لصالح زيادة معدل إعادة الشراء
لليومالواحد بواقع ربع نقطة ليصل إلى 1.75%، وذلك عقب أن أبقت على المعدل بدون تغيير منذ أبريل 2015.

وأضافت اللجنة في بيان " أغلبية أعضاء اللجنة وافقوا على رفع معدل الفائدة للحد من خطورة عدم الاستقرار المالي".

ويشار إلى هذا أول رفع لمعدل الفائدة منذ عام 2011 يتوقع الاقتصاديون الآن رفع معدل الفائدة مرة أخرى خلال النصف الأول من عام 2019.

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