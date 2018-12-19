بالتعاون مع المؤسسات الأهلية.. معرض خيرى وقافلة طبية لمستقبل وطن بالمنيا

بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية وحملة عيون من ماس، نظم حزب مستقبل وطن بالمنيا، برعاية النائب علاء السبيعى أمين الحزب بالمحافظة معرض خيري لتوزيع الملابس على المحتاجين وقافلة طبية لعلاج أمراض العيون.



كانت أمانة ذو الإعاقة بحزب مستقبل وطن بالمنيا، برئاسة خاطر حسين نظمت معرض خيري بأرض المستشار بمدينة المنيا لتوزيع الملابس على المحتاجين بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية واستكمال مبادرة شتا دافئ التي نتبناها أمانة ذوى الإعاقة بالحزب.



كما نظمت أمانة الحزب بمركز المنيا برئاسة عاطف عمر أمين الحزب بالمركز قافلة طبية متخصصة بالعيون بالتعاون مع حملة عيون من ماس بقرية طوة تم خلالها توقيع الكشف الطبي علي 100 حالة من طلاب المدارس وعدد من الأهالي بتخفيض 50% للكشف وعمل النظارات وإجراء العمليات.