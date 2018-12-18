طرح "لو باقي في عمري" لـ محمد منير عبر "يوتيوب"

طرح النجم محمد منير أحدث أعماله الغنائية "لو باقي في عمري"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعدما طرحه منذ عدة أيام عبر إحدي شركات المحمول.



وتعد الأغنية ضمن ألبوم "وطن"، المقرر الذي يطرحه منير بشكل أغان منفردة أسبوعيًا.



وأغنية "لو باقي في عمري" تعد الثانية ضمن الألبوم، وهي من كلمات باسم عادل، وألحان وتوزيع أحمد فرحات، والألبوم من إنتاج شركة قنوات.



ومن كلمات الأغنية "لو باقي في عمري شوية وقت أحب أشوفك آخر حد، وأغمض عيني على شكلك من بين ملايين عُشاق الأرض مكتوب أسامينا، إن احنا لبعض مكتوب على قلبي إنه يحب ده مَحدش قدّي محتاجلك وإنتِ من بعدي مَلكيش حد".

