"بوتين": واشنطن تستخدم صواريخ "توماهوك" في سوريا والعراق

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن استخدام واشنطن الصواريخ المجنحة "توماهوك" في سوريا والعراق فعال بنسبة 30%.



وأضاف بوتين- خلال الاجتماع الموسع لوزارة الدفاع الروسية، بثته قناة (روسيا اليوم): "إن صواريخ التمركز البحري "توماهوك" أصبحت قديمة بالفعل، ووفقا لبيانات خبرائنا العسكريين، فإن حجم استخدامها في العراق وسوريا يشكل 30% فقط".



يذكر أن السفن الأمريكية أطلقت في البحر المتوسط 59 صاروخا من هذا النوع على مطار الشعيرات في سوريا، في الـ6 من أبريل من العام الماضي، وتعد صواريخ "توماهوك" من أشهر الصواريخ التي استخدمها الجيش الأمريكي على نطاق واسع في حروبه الأخيرة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.