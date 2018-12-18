الصين تستخرج الغاز من رواسب بركانية جنوب غربي البلاد

أعلنت الصين بدء استخراج الغاز من طبقة بركانية، حيث تم حفر بئر صناعي هو الأول من نوعه في حوض سيتشوان جنوب غربي البلاد.



وذكرت شركة بتروتشاينا لحقول النفط والغاز جنوب غربي الصين - في بيان اليوم - أن الغاز تدفق من بئر"يونغتان-1" في بلدة "تشوجيا" بمدينة "جيانيانغ" بمقاطعة "سيتشوان" ما يشير إلى نجاح التنقيب عن الغاز.



وأضافت الشركة أن البئر أنتج 225 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي بشكل يومي خلال الاختبار الأولي، وأن هناك تقديرات باحتواء المنطقة على احتياطيات ضخمة من الغاز.



وبدأ التنقيب عن الغاز عقب اكتشاف طبقات بركانية سميكة يعتقد الجيولوجيون أنها تحتوي علي كميات وفيرة من الغاز، وتعتبر الطبقات البركانية التي شكلتها الحمم المتدفقة من البراكين، مجالا جديدا للتنقيب عن الغاز والنفط حول العالم.