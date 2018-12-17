نيمار يجرى فحوصات في المستشفى

صرح المدرب الألماني لباريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي ومتصدر الترتيب الحالي، توماس توخل الإثنين أن النجم البرازيلي نيمار أجرى فحوصات في المستشفى ولن يشارك الثلاثاء ضد أورليان (درجة ثانية) في ثمن نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم.

وأوضح توخل أن الفحوص "جيدة" لكن نيمار "ليس جاهزا بنسبة 100%".

وكان النجم البرازيلي أصيب في العضلات الضامة مطلع الشهر الحالي في المباراة ضد بوردو ضمن الدور المحلي.

وأضاف المدرب الألماني الذي يشرف على فريق العاصمة الفرنسي منذ مطلع الموسم الحالي خلفا للإسباني أوناي إيمري، "لقد شارك في تدريب الأحد، لكن ليس بالكثافة الطبيعية، لذلك لا يستطيع اللعب الثلاثاء في أورليان".

وختم "الأمر ذاته ينطبق على لاسانا ديارا المصاب في ركبته، لكن اللاعبين الآخرين يستطيعون اللعب".

وكان باريس سان جرمان أحرز اللقب الموسم الماضي بفوزه 3-صفر في النهائي على موناكو الذي يستضيف لوريان (درجة ثانية).

وسيحاول مرسيليا الذي مني بثلاث هزائم في مبارياته الأربع الأخيرة، إعادة الثقة بالنفس أمام جمهوره عندما يستضيف الأربعاء ستراسبورغ، فيما يحل ليون وبوردو ضيفين على أميان وديجون على التوالي.