كوريا الجنوبية: إجراء مفاوضات مع روسيا حول اتفاق التجارة الحرة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية اليوم الإثنين، أنه من المقرر إجراء مفاوضات مع روسيا العام المقبل حول اتفاق تجاري مفتوح في قطاعي الخدمات والاستثمار كخطوة لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.



وقال وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري سونج يون مو، في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية: "نخطط لبذل قصارى جهودنا لضمان تمكن الجانبين من اختتام المفاوضات في أقرب وقت ممكن، ونهدف إلى توسيع اتفاق التجارة الحرة لتغطية السلع بمجرد إبرام اتفاق بقطاعي الخدمات والاستثمار".



وأشار إلى أن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات مع موسكو، وزيادة حجم التجارة معها إلى 30 مليار دولار بحلول العام 2020.



يذكر أن حجم التجارة بين سول وموسكو بلغ 20 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين، الأمر الذي من شأنه أن يجعل كوريا الجنوبية ثامن أكبر شريك تجاري لروسيا.