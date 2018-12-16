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محافظات
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 07:24 م

محافظ سوهاج ينيب مساعده لتشييع جثمان شهيد طهطا

محافظ سوهاج ينيب
محمود عبد العال
dostor.org/2438268

نعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى شهيد الوطن ابن سوهاج الشهيد مجند حربي عيد عبدالمعبود أحمد، ابن قرية نزلة القاضي بمركز طهطا، الذي استشهد في عملية إرهابية بشمال سيناء.

وتقدم المحافظ والأجهزة التنفيذية والشعبية وأبناء المحافظة، بخالص العزاء للقيادة السياسية وأسرة الشهيد، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم الأنصاري تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية لشهدائنا الأبرار أبطالًا أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، يسطرون كل لحظة تاريخًا مشرفًا للوطن والتضحية من أجله، وأنهم في قلوبنا جميعًا، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطة بلاده في مواجهة الإرهاب حتي استئصاله من جذوره.

وأناب الأنصاري، اللواء يسري خضر السكرتير العام للمحافظة، لتشييع جثمان الشهيد إلي مثواه الأخير بمسقط رأسه بنزلة القاضي بطهطا، بمشاركة اللواء علي صالح نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الشمال، والعقيد حسام خليل السيد مندوبًا من قيادة القوات المسلحة، والعقيد هشام محمد نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم مصطفى عبد المقصود قائد قوة تأمين سوهاج، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وعائلة الشهيد، وجموع من الأهالي والمواطنين.

محافظ سوهاج ينيب مساعده لتشييع جثمان شهيد طهطا
محافظ سوهاج ينيب مساعده لتشييع جثمان شهيد طهطا
محافظ سوهاج ينيب مساعده لتشييع جثمان شهيد طهطا
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