ترشيح نيكول سابا للبطولة النسائية فى مسلسل عادل إمام

دخلت الشركة المنتجة لمسلسل الفنان عادل إمام فى مفاوضات جادة مع الفنانة نيكول سابا للقيام بدور البطولة النسائية أمام الزعيم.



وعلم "الدستور" أن نيكول أبدت موافقتها المبدئية على العمل دون قراءة السيناريو حيث أعلنت فى وقت سابق أنها تعمل مع الزعيم دون شروط وتنتظر الشركة المنتجة اكتمال السيناريو الخاص بالمسلسل لترشيح باقى الأبطال وإنهاء التعاقدات بشكل رسمى.



فى سياق متصل يعمل المخرج رامى إمام مخرج المسلسل على بناء الديكور الخاص بالمسلسل فى استديو النحاس، حيث فرض نوع من السرية على شكل الديكور الجديد للعمل وطلب من العاملين بالاستديو بعدم تسريب أي صورة من ديكورات العمل فى الوقت الراهن.



وتعمل ورشة الكتابة المكونة من "محمود حمدان وأمين جمال ومحمد محرز" على الانتهاء من كتابة السيناريو خلال شهر من الآن، حيث انتهوا من كتابة أول 10 حلقات من العمل ويواصلون كتابة الحلقات المتبقية ولم يتم تحديد اسم مبدئى أو نهائى للمسلسل لحين انتهائهم من كتابة نصف الأحداث وقراءة الزعيم للعمل وإضافة التعديلات الخاصة به.



وتتكتم أسرة المسلسل تفاصيله التى من المقرر الإعلان عنها مطلع العام الجديد من خلال مؤتمر صحفى يجمع شركتى ماجنوم وإعلام المصريين التى تعاقدت على عرض المسلسل على شاشاتها المختلفة وذلك بعد تعثر عرض التليفزيون السعودى فى احتكار عرض المسلسل بشكل حصرى خلال الموسم الرمضانى المقبل فى 2019.