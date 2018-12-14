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اقتصاد
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:16 م

المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي
dostor.org/2435519

رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7.75 بالمئة اليوم الجمعة، ردا على زيادة في التضخم وضغوط على الروبل من المنتظر أن تتزايد بعد أن أعلن البنك أنه سيستأنف مشتريات العملات الأجنبية لإحتياطيات الدولة.
وكان غالبية محللين شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة بلا تغيير هذا الأسبوع، رغم أن أقلية كبيرة توقعت زيادة.
وقال البنك المركزي "القرار الذي اتخذ يهدف إلى تقييد مخاطر التضخم التي تبقى مرتفعة، خصوصا في الأجل القصير".
وهذه هي الزيادة الثانية في أسعار الفائدة هذا العام بعد هبوط في قيمة الروبل أجبر البنك المركزي على وقف دورة للتيسير النقدي في سبتمبر ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2014.
وقال البنك المركزي إن التضخم يسير بخطى أسرع من المتوقع.
وأضاف أن التضخم تجاوز بالفعل المستوى الذي يستهدفه للعام الحالي والبالغ 4 في المئة، مدفوعا بضعف الروبل وزيادة مزمعة في ضريبة القيمة المضافة بدءا من 2019.
لكنه أضاف أن أوضاع السوق المالية استقرت مؤخرا بما يسمح باستئناف مشتريات منتظمة للعملة الأجنبية بدءا من الخامس عشر من يناير.
ويعود البنك المركزي إلى السوق للمرة الأولى منذ أغسطس لى الروبل.
والاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالمركزي الروسي من المقرر أن يعقد في الثامن من فبراير.

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