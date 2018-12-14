تراجع وتيرة تضخم أسعار الجملة في ألمانيا الشهر الماضي

أفادت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة، بأن وتيرة تضخم أسعار الجملة في المانيا شهدت تراجعا خلال شهر نوفمبرالماضي، في اتجاه مغاير بشكل كامل للتسارع الذي شهدته أسعار الجملة في البلاد في أكتوبر الماضي.



وذكر مكتب الاحصاء الألماني أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع بنسبة سنوية بلغت 3.5 % مقابل 4 % في أكتوبر.



وكانت نسبة التضخم في اسعار الجملة بلغت 3.5 % في سبتمبرالماضي.



وأوضح مكتب الاحصاء أن زيادة أسعار الجملة للمنتجات البترولية بنسبة 18.9% كان له الأثر الأكبر على الزيادة الإجمالية لمعدل التضخم في نوفمبر.



وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر اسعار الجملة في نوفمبر بنسبة 0.2 %، بعد زيادة نسبتها 0.3 % في أكتوبر.



وتعتبر هذه النسبة هي أدنى ارتفاع للمؤشر منذ يوليو الماضي عندما وصلت نسبة الارتفاع إلى 0.1 %.