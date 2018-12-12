"مستند".. التشكيل النهائى لمجلس القابضة للنقل البحرى والبرى

حصلت "الدستور" على التشكيل النهائي لمجلس إدارة شركة القابضة للنقل البحري والبري، وجاء فيه تعيين كلا من نبيل دودار رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة، بدلا من اللواء محمد يوسف الرئيس السابق.



واشتمل التشكيل على كلا من اللواء طارق غانم رئيس شركة الجسر العربي للملاحة، والدكتور عمرو قابيل رئيس شركة ترافكو للهندسة والانشاءات، ومحمد يحيى عبد الحميد عضو جمعية المحاسبين، ومروان السماك رئيس جمعية أعمال إسكندرية السابق، ومدحت القاضي العضو المنتدب لشركة كادمار ترافيل، وجبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر.



ومن المقرر أن تصدر وزارة قطاع الاعمال بيانا بالتشكيل الجديد الذي تنفرد الدستور رسميا بنشره.