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اقتصاد
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:09 م

كوسكو الصينية تخطط لاستثمار 200 مليون دولار لتوسعة مرفأها للحاويات بأبوظبي

كوسكو الصينية تخطط
وكالات
dostor.org/2431023

قال تشانغ وي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكوسكو، إن الشركة الصينية الملاحية للموانئ تخطط لتوسعة مرفأها للحاويات في أبوظبي في الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة باستثمار نحو 200 مليون دولار، مع قيام مزيد من الشركات الصينية بممارسة أنشطة في الإمارة.

وافتُتح اليوم الاثنين مرفأ كوسكو الجديد للحاويات، بطاقة مناولة 2.5 مليون حاوية نمطية (20 قدما) في ميناء خليفة بأبوظبي.

وأنفقت كوسكو 300 مليون دولار على المرفأ، و130 مليون دولار على محطة شحن الحاويات، بعدما فازت بعقد في 2015 من موانئ أبوظبي.

ويمر الجزء الأكبر من تجارة الصين غير النفطية مع دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا عبر دبي، المركز الإقليمي، لكن أبوظبي تأمل في الاستحواذ على بعض هذا النشاط، حيث تستثمر المليارات في البنية التحتية والصناعة والسياحة، لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط.

وميناء جبل علي في دبي أكثر إتساعا، ويبعد نحو 40 كيلومترا فقط إلى الشمال على امتداد الساحل.
وقال تشانغ لرويترز إن طاقة المناولة في مرفأ أبوظبي يمكن زيادتها بنحو مليون حاوية نمطية.
وتابع "ستجري كثير من الشركات الصينية استثمارات هنا، وستجعل اقتصاد أبوظبي مزدهرا.
"أبوظبي هي بوابة الخليج، ويمكنها بسهولة دعم عدة موانئ".

وأضاف أن إحدى أكبر سفن الحاويات لكوسكو، بطاقة 20 ألف حاوية نمطية، ستأتي أيضا إلى ميناء خليفة، متوقعا مزيدا من الحاويات التي تدخل وتغادر أبوظبي، إضافة إلى خفض تكلفة الشحن.

وتقتنص شركات صينية بشكل متزايد فرصا في منطقة الخليج، حيث تسعى بكين للتوسع في الخارج في إطار خطتها الطموحة للتجارة والبنية التحتية الحزام والطريق.

وقال مسؤولون في أبريل إن الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات الصينية في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي بلغ مليار دولار.
ومع افتتاح مرفأ كوسكو الجديد، سيرتفع إجمالي طاقة المناولة لميناء خليفة إلى خمسة ملايين حاوية نمطية. وتبلغ طاقة المرفأ القائم الذي تديره موانئ أبوظبي 2.5 مليون حاوية نمطية.

وقال محمد الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي إن من المتوقع أن تبلغ طاقة ميناء أبوظبي للحاويات 1.6 مليون حاوية نمطية في 2018، مقابل 1.4 مليون العام الماضي، لترتفع إلى ما يزيد عن ثلاثة ملايين حاوية في 2019، مع زيادة سفن الشحن البحري التي تأتي إلى أبوظبي.

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