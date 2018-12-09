النجم الساحلي يخسر أمام مستقبل قابس في الدوري التونسي لكرة القدم

تلقى فريق النجم الساحلي التونسي، هزيمة قاسية أمام مضيفه مستقبل قابس بنتيجة 1-3، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري التونسي لكرة القدم.

افتتح النجم الساحلي التسجيل في الدقيقة 10 من ضربة جزاء سجلها ياسين الشيخاوي، قبل أن ينجح مستقبل قابس في إحراز ثلاثة أهداف متتالية عن طريق محمد مروان السعيدي في الدقيقة 43، وفراس غومة في الدقيقة 64، وزهير عطية في الدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد مستقبل قابس إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر بجدول الدوري، فيما تجمد رصيد النجم الساحلي عند 18 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، فاز اتحاد تطاوين على الملعب القابسي بنتيجة 2-1.