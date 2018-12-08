أهلى جدة يتعادل مع الرائد بدون أهداف فى الدورى السعودى

تعادل نادي أهلي جدة مع مضيفه نادي الرائد بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري السعودي للمحترفين.

وأنهى الأهلي، المباراة بعشرة لاعبين فقط، بعد طرد لاعبه باولو دياز في الدقيقة 61.. ليرتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة، كما رفع الرائد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

شارك الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي، في التشكيل الأساسي لأهلي جدة، وأكمل الأخير اللقاء حتى نهايته، فيما استبدل السعيد في الدقيقة 65، وشارك بدلا منه زميله الإسباني اليكسيس رواناو.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، فاز الفتح على ضيفه الحزم بنتيجة 3-2، إذ سجل ثلاثية الفتح، علي محمد لاجامي في الدقيقة التاسعة، وسيف حسين القشطة لاعب الحزم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55، وحمد سعود في الدقيقة 94، من ضربة جزاء، فيما أحرز هدفي الحزم محمد الصيعري ومسعود حمد بخيت في الدقيقتين 40، و90.

ورفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الحزم عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.