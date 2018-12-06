9 يناير.. محاكمة مدحت شلبى بتهمة التشهير والإساءة لـ"الخطيب"

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة مدحت شلبى، مقدم برنامج "مساء بيراميدز"، بجلسة 9 يناير المقبل، في بلاغ الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، الذي اتهم فيه "شلبى" بإذاعة أخبار كاذبة مضللة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية، والتلفظ بعبارات اعتبرها "الخطيب" تمثل جرائم السب والقذف في حقه وتسيئ لشخص رئيس النادي الأهلى، في حلقة 25 سبتمبر الماضي ببرنامجه "مساء بيراميدز".



وكان مجلس إدارة الأهلى، قد اتخذ قرارًا بالإجماع فى جلسة أول أكتوبر الماضى، بملاحقة وتعقب المتجاوزين في حق النادي ومجلس إدارته، ومن بينهم مدحت شلبي.