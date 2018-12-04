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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:00 م

الأسبوع المقبل.. مناقشة قانون السياحة العلاجية فى البرلمان

البرلمان
البرلمان
السيد السعدني
dostor.org/2421883

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو صدقى، عددًا من الاجتماعات الأسبوع المقبل.

وتدرس اللجنة، في اجتماعها يوم الأحد المقبل، بيان وزير السياحة حول رؤية واستراتيجية الوزارة وخطة عملها، وبيان وزير الطيران المدني.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون مقدمًا من النائب عمرو صدقى، وعشرة أعضاء، بشأن السياحة العلاجية، والعمل على تطوير منظومتها، لتكون رافدًا ممن روافد الاقتصاد المصرى.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها يوم الثلاثاء 11 ديسمبر، مشاكل المستثمرين السياحيين بمجال النقل السياحى.

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