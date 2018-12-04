القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:52 ص

مشاهدة مباراة أهلي جدة ووفاق سطيف الجزائري - كأس زايد للأندية الأبطال العرب 2018-2019 - الاسطورة

الاهلي (أرشيفية)
الاهلي (أرشيفية)
الدستور الرياضي
dostor.org/2421869

يسعى الأهلي السعودي المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي لحجز مقعده في الدور ربع النهائي بمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" عندما يلتقى في السادسة والنصف مساء اليوم مع وفاق سطيف الجزائري بملعب "الجوهرة"، فى "إياب" دور الـ16.


وتبدو حظوظ الأهلي السعودي في الصعود للدور ربع النهائي بالبطولة العربية هي الأوفر، بعدما تغلب على وفاق سطيف الجزائري في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم 28 أكتوبر الماضي بملعب "8 مايو" بهدف دون مقابل.


ويفتقد وفاق سطيف لجهود حسام الدين غشة والأهلي لجهود جوزيف دي سوزا بسبب الإيقاف بعدما حصل الثنائي على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب.


مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف في كأس زايد



مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف في كأس زايد


مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف في كأس زايد


مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف في كأس زايد


واختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري، ويعاون جهاد جريشة طاقم تحكيم يضم محمود أبو الرجال من مصر ووليد أحمد من السودان، والحكم الرابع السوداني الفاضل أبوشنب.

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