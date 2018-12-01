الصين واليابان تتفقان على تسريع المفاوضات بشأن اتفاقيتين للتجارة

اتفق الرئيس الصيني "شي جين بينج" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" على تسريع وتيرة المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية واتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية.



جاء ذلك خلال مباحثات بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الياباني على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية (بيونس آيرس)، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت.



وقال بينج إن رئيس الوزراء الياباني قام بزيارة ناجحة إلى الصين شهر أكتوبر الماضي، وإن توافق الآراء الذي تم التوصل إليه خلال الزيارة يجري تنفيذه حاليا، وإن العلاقات الصينية اليابانية بدأت دخول مرحلة جديدة.



وأضاف أنه يتعين على الجانبين تحديد الاتجاه الصحيح وفتح آفاق جديدة للعلاقات الصينية اليابانية على أساس الوثائق السياسية الأربع التي توثق العلاقات بينهما، مشيرا إلى أن تنمية العلاقات الصينية اليابانية تتمتع الآن بظروف أكثر مواتاة عما كانت عليه في الماضي، وهناك إمكانيات كبيرة لتعاونها العملي في التجارة والاقتصاد.



وتابع:إن الصين ترحب باستمرار اليابان في المشاركة في عمليه الإصلاح والانفتاح في الصين، واغتنام الفرص الجديدة الناشئة عن نمو الصين، مؤكدا أنه يتعين على الجانبين القيام بدور بارز في تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة نطاق وعمق التعاون الثنائي.



ودعا الرئيس الصيني الجانبين إلى تعزيز الثقة الإستراتيجية المتبادلة على أساس التوافق المبدئي الذي توصل إليه مع رئيس الوزراء الياباني بشأن بناء علاقات أمنية ثنائية بناءة.



من جانبه، أكد رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" أن بلاده ستواصل العمل مع الصين لتعزيز تنمية آسيا، وأنها مستعدة للتعاون مع الصين لزيادة الاتصالات رفيعة المستوى، وتعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع التعاون في أسواق الطرف الثالث، وتعزيز التبادلات الشعبية خاصة بين الأجيال الشابة.



وقال رئيس الوزراء الياباني إن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الصين خلال رئاسة اليابان لمجموعة العشرين العام المقبل.

