الذهب يهبط مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار، قبيل محادثات بشأن التجارة بين رئيسي الولايات المتحدة والصين، بينما تخطت أسعار البلاديوم حاجز 1200 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى.



ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ، النزاع التجاري المستمر بين بلديهما أثناء اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، حيث من المتوقع أن تهيمن التوترات التجارية العالمية على جدول الأعمال.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.24 بالمئة إلى 1221.37 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي.



وانخفضت العقود الأميركية للذهب 0.33 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1220.10 دولار للأوقية.



وتراوحت أسعار الذهب في نطاق بين 1210.65 دولار و1230.07 دولار على مدار الأسبوعين المنقضيين.



وانخفضت الفضة 1.2 بالمئة إلى 14.13 دولار للاوقيةِ.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم أثناء الجلسة إلى مستوى قياسي مرتفع فوق 1200 دولار للأوقية للمرة الأولى، قبل أن يتخلى عن مكاسبة وينخفض 0.2 بالمئة عند 1178.49 دولار في أواخر التعاملات.



لكن المعدن، الذي يستخدم بشكل أساسي في أجهزة تنقية العادم بالسيارات، ينهي الشهر على مكاسب تزيد عن 9 بالمئة.



وقال ميجيل بيريس سانتالا، نائب رئيس هيروس ميتال مانجمنت في نيويورك: "يوجد نقص كبير في المعروض من البلاديوم في سوق البيع الحاضر وذلك يترجم إلى دعم أساسي لسعر البلاديوم القوي".



وهبط البلاتين 2.75 بالمئة إلى 795.55 دولار للأوقية مسجلا رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.



وينهي البلاتين الشهر على خسارة تزيد عن 4 بالمئة بعد أن سجل مكاسب في الشهرين السابقين.