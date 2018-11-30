الأمم المتحدة تتبنى قرارًا يطالب إسرائيل بالانسحاب من "الجولان"

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارًا خاصا بمنطقة الجولان السورية المحتلة، طالبت فيه بانسحاب إسرائيل منها، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وجاء في القرار المطالبة بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجولان وتأكيد سيادة سوريا عليها، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.



وكذلك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، أبرزها نص على عدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في القدس المحتلة، والحفاظ على وضعها الحالي، ورفض كل ما حدث خلال الفترة الماضية، خاصة بعد نقل أمريكا سفارتها إليها، وتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية.