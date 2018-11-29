القوات العراقية تعتقل إرهابيًا بتنظيم داعش في كربلاء

أفاد مصدر بمحافظة كربلاء العراقية اليوم الخميس بأن قوة أمنية اعتقلت عنصرا بتنظيم "داعش" الإرهابي وسط كربلاء.

وقال المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في كربلاء اعتقلت إرهابيا ينتمي إلى تنظيم داعش وسط كربلاء، مضيفا: أن الإرهابي مطلوب للقضاء وهو من محافظة نينوى وتم تسليمه إلى مركز أمني للتحقيق معه.

يذكر أن القوات الأمنية اعتقلت - خلال الأشهر الماضية - العشرات من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في كافة المحافظات العراقية، وتوصل البحث عن الخلايا النائمة.