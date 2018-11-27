مصرع 4 أكراد فى غارات تركية شمال العراق

لقي 4 أكراد مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في غارات تركية على حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.



ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "الإخبارية" العراقية، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.



وكان سلاح الجو التركي قد شن الأربعاء الماضي غارات جوية، أسفرت عن مقتل 16 كرديا من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.



وأشار إلى أن الضربات الجوية استهدفت عدة مناطق في شمال العراق بينها جبال قنديل، وهي أحد معاقل حزب العمال الكردستاني.



ودأبت تركيا، التي تصنف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، على شن ضربات جوية على أهداف تابعة للحزب شمالي العراق، فيما أسفر الصراع الدائر بين تركيا والحزب عن مقتل نحو 40 ألف شخص، منذ أن أعلن الحزب تمردا مسلحا في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية قبل نحو 3 عقود.