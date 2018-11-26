شيرين رضا وبسمة تخطفان الأنظار في عرض "الغراب الأبيض"(صور)

خطف عدد من الفنانات الأنظار إليهن على السجادة الحمراء الخاصة بفيلم "الغراب الأبيض والنشارم" في فعاليات القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.



وشاركت بالحضور كل من الفنانات شيرين رضا، وبسمة ولقاء الخميسي، ورانيا يوسف، وآسر ياسين وأحمد مجدي،و ليلي علوي، وآخرون.



فيلم "الغراب الأبيض" للمخرج ريف فاينز إنتاج أمريكى بريطاني، وعلى مدى 122 دقيقة يتحدث الفيلم عن أسطورة الباليه الروسي رودولف نورييف، ويحكي عن سنوات شباب الراقص الأسطوري وهروبه من الاتحاد السوفيتي إلى الغرب في عام 1961.