بيراميدز يطلب حفنى وفتحى وإبراهيم وباسم من الزمالك

يدرس محمود عبدالرازق «شيكابالا»، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، المعار لصفوف أبولون اليونانى، البقاء فى الخارج لنهاية الموسم الجارى، وعدم العودة إلى الزمالك أو أى ناد مصرى آخر فى يناير المقبل، لرغبته فى الحصول على أكبر عائد مالى ممكن خلال السنوات القليلة المتبقية له فى الملاعب.

جاءت رغبة «شيكابالا» فى ظل انخفاض قيمة عقده مع الزمالك، ووصولها إلى ١٠٠٠ جنيه فقط بسبب خصم نسبة من مستحقاته لدفع الغرامة المستحقة لناديه الأسبق سبورتنج لشبونة البرتغالى، لذا يرى أن المقابل المادى فى اليونان أعلى بكثير مما سيتلقاه فى مصر، فضلًا عن كون العروض المتاحة له فى السعودية من أندية متوسطة.

من جهته، أبدى حسام حسن، المدير الفنى لفريق بيراميدز، اهتماما بالحصول على خدمات بعض لاعبى الزمالك فى يناير المقبل، على رأسهم الرباعى أيمن حفنى ومصطفى فتحى ومحمد إبراهيم وباسم مرسى، على أن يضم اثنين منهم حسب وجهة نظر الإدارة البيضاء واحتياجات الفريق.

ورغم الخلافات بين التوأم «حسام وإبراهيم» حسن وإدارة نادى الزمالك، خلال تواجدهما على رأس المسئولية الفنية والإدارية بنادى المصرى البورسعيدى، وعدم تبادل الصفقات بين الناديين فى الموسم الأخير، إلا أن بعض الوسطاء تدخلوا للصلح بين الطرفين، بعد انتقال الشقيقين إلى بيراميدز.

فى سياق قريب، يحسم السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، الموقف النهائى بشأن عودة أحمد داوودا والإيفوارى رزاق سيسيه، لاعبى الفريق المعارين إلى الاتحاد السكندرى، فى يناير المقبل، خاصة أنه سبق وأن أبدى إعجابه بمستوى الثنائى، ورحب بعودتهما. ورغم أن حاجة الفريق لمهاجم أجنبى جديد فى يناير جعلت «جروس» يعيد النظر فى إعادة «سيسيه»، لكن البعض تحدث معه عن أن الإيفوارى يشارك فى مركز الجناح وليس المهاجم الصريح.

