النجم الساحلي يقيل مدربه جورج ليكنز

أعلن النجم الساحلي اليوم الإثنين انهاء مهام مدربه البلجيكي جورج ليكنز بعد حوالي شهر من التعاقد معه.



وأفادت إدارة النادي في بيان مقتضب بأنها أنهت التعاقد بالتراضي مع المدرب البلجيكي جورج ليكنز صباح اليوم وأنها أوكلت الثنائي باتريك دي فيلد وتوفيق زعبوب بالإشراف الفني على الفريق ابتداء من مساء اليوم.



تولى ليكنز تدريب النجم في أكتوبر الماضي خلفا للمدرب التونسي شهاب الليلي عقب خروج الفريق من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في الدور ربع النهائي على يد الترجي، لكن الفريق لم يقدم خلال فترة اشرافه مستويات مقنعة.



وحقق النجم بقيادة ليكنز انتصارا واحدا وثلاثة تعادلات في الدوري كان آخرها أمس الأحد ضد النادي البنزرتي 1.1كما تأهل الفريق بصعوبة إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية العربية الأبطال بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بهدف نظيف في ملعب سوسة بعد التعادل السلبي ذهابا بالمغرب.



ويلتقي النجم بعد غد الأربعاء مع غريمه التقليدي الترجي في قمة مباريات الجولة العاشرة على ملعب رادس بالعاصمة. ويحتل النجم المركز الرابع في الدوري برصيد 16 نقطة متخلفا بأربع نقاط عن المتصدر الصفاقسي وثلاث نقاط عن الترجي الوصيف.