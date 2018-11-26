سفير رواندا: لدينا 60%؜ من الأحجار الكريمة على مستوى العالم

قال صالح هابيمانا، سفير رواندا بالقاهرة، إن جمال عبدالناصر فتح إفريقيا سياسيًا، والرئيس عبدالفتاح السيسى دعا لفتحها اقتصاديًا، وهى سوق عظيمة وتحتاج للمنتج، مشيرا إلى أن 50% من احتياجاتنا موجودة فى مصر.



وأشار السفير إلى أن إفريقيا ليست بها مجاعات وأمراض كما يقول البعض، وإنما بها فنادق وتستقبل وفودًا دولية، مؤكدًا أن رواندا تمتلك 60% ؜من الأحجار الكريمة على مستوى العالم، مطالبًا بضرورة استغلالها.



جاء ذلك خلال مؤتمر غرفة الصناعات الهندسية للتعريف بمعرض "صناع مصر".

