القاهرة : الإثنين 26 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
اقتصاد
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:24 م

سفير رواندا: لدينا 60%؜ من الأحجار الكريمة على مستوى العالم

سفير رواندا: لدينا
هويدا سعيد
dostor.org/2411492

قال صالح هابيمانا، سفير رواندا بالقاهرة، إن جمال عبدالناصر فتح إفريقيا سياسيًا، والرئيس عبدالفتاح السيسى دعا لفتحها اقتصاديًا، وهى سوق عظيمة وتحتاج للمنتج، مشيرا إلى أن 50% من احتياجاتنا موجودة فى مصر.

وأشار السفير إلى أن إفريقيا ليست بها مجاعات وأمراض كما يقول البعض، وإنما بها فنادق وتستقبل وفودًا دولية، مؤكدًا أن رواندا تمتلك 60% ؜من الأحجار الكريمة على مستوى العالم، مطالبًا بضرورة استغلالها.

جاء ذلك خلال مؤتمر غرفة الصناعات الهندسية للتعريف بمعرض "صناع مصر".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

منذ أقل من شهر

"مميش": 10.3% زيادة فى عائدات قناة السويس من يناير لأكتوبر

منذ أقل من شهر

توقعات بإبقاء "الاحتياطى الأمريكى" على معدل الفائدة دون تغيير

منذ أقل من شهرين

السيسي يوافق على تعاقد البترول مع "أباتشى" و"بى بى" للتنقيب بمصر

منذ أقل من شهرين

البترول: مدن جديدة تدخل مبادرة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط

الآن

الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 25 درجة

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

مقرر "القومى للسكان" للبرلمان: إنجاب 2.5 مليون طفل فى السنة بمصر

مستقر حتى الخميس.. المتحدث باسم الأرصاد يوضح حالة الطقس

ads
الأكثر قراءة

حقيقة وفاة عريس في مستشفى قصر العيني بسبب ضرسه

تفاصيل القبض على الرجل الثانى فى تنظيم "داعش"

تأييد إدراج 161 إخوانيًا بينهم أبناء "حسن مالك" على قوائم الإرهاب

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

الأهلى يعرض على جوزيه منصب المستشار الفنى لتوجيه يوسف من المدرجات

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة عريس في مستشفى قصر العيني بسبب ضرسه

تفاصيل القبض على الرجل الثانى فى تنظيم "داعش"

تأييد إدراج 161 إخوانيًا بينهم أبناء "حسن مالك" على قوائم الإرهاب

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

ads
كشكول

بعد فتاوى «الهلالي» و«صالح» .. جامعة الأزهر تتبرأ من المخالفين للنصوص .. و«زارع» الميراث سيكون نهايتها

6 معلومات عن خطر لعبة «PUBG» علي أبناءك .. تعرف عليها

«رحلة البحث عن بروتون» مسابقة علمية بـ«علوم القاهرة»

«الشباب ومخاطرة الإدمان» ندوة بـ«علم نفس حلوان»

بالصور.. انطلاق حملة الـ «16 يومًا» من داخل جامعة «عين شمس»

الأمصار

انفجار سيارة في العاصمة الصومالية مقديشو

الجامعة العربية تنظم احتفالية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

هازارد يتوقع فوز سان جيرمان على ليفربول ويشيد بمحمد صلاح

وفد فتح يغادر القاهرة بعد مباحثات ملف المصالحة الفلسطينية

مقتل 92 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم لـ"داعش"

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

لماذا يغادر هارى وميجان القصر الملكى؟

فرقة "كنعان" تحيي حفل ختام الملتقى العربي بالمعادي غدًا

نفوق 140 حوتًا على شواطئ جزيرة "ستيوارت" النيوزيلندية

الصحة

مركز "وعي" يحتفل باليوم العالمي للسكر بحملات توعوية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎