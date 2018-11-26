29 نوفمبر.. القس نوفير سمير يلقي كلمة روحية بنهضة أبي سيفين

يحل القس نوفير سمير، راعي كنيسة الآباء الرسل الأطهار والقديس الأنبا كاراس السائح، ضيفًا على كنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين للأقباط الأرثوذكس بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان.



ويأتي ذلك يوم الخميس 29 من نوفمبر الجاري، كما يشارك بتقديم الفقرة الفنية المرنم أنطون القمص متاؤس.



وأعلنت الكنيسة برئاسة راعيها القس أرسانيوس جابر عن عمل وجبة "أغابي" لجميع الحاضرين وصورة للقديس فيلوباتير مرقوريوسأبي سيفين، و10 مشايات أرضية.



يُشار إلى أن كنيسة القديس أبي سيفين للأقباط الأرثوذكس تخضع لرعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان.