القاهرة : الإثنين 26 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
الكرازة
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:09 م

29 نوفمبر.. القس نوفير سمير يلقي كلمة روحية بنهضة أبي سيفين

29 نوفمبر.. القس
جرجس صفوت – تريزة شنودة
dostor.org/2411339

يحل القس نوفير سمير، راعي كنيسة الآباء الرسل الأطهار والقديس الأنبا كاراس السائح، ضيفًا على كنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين للأقباط الأرثوذكس بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان.

ويأتي ذلك يوم الخميس 29 من نوفمبر الجاري، كما يشارك بتقديم الفقرة الفنية المرنم أنطون القمص متاؤس.

وأعلنت الكنيسة برئاسة راعيها القس أرسانيوس جابر عن عمل وجبة "أغابي" لجميع الحاضرين وصورة للقديس فيلوباتير مرقوريوسأبي سيفين، و10 مشايات أرضية.

يُشار إلى أن كنيسة القديس أبي سيفين للأقباط الأرثوذكس تخضع لرعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان.

موضوعات متعلقة

"الأنبا أنطونيوس" بحلوان تنظم قداسًا لكل الراغبين في الصلاة

عرض "القديس ابو نفر" بكنيسة الأنبا انطونيوس بحلوان نوفمبر المقبل

الأنبا بسنتي يترأس قداس عيد "مار مرقس" في كنيسته بـ"15 مايو"

كنيسة الأنبا أنطونيوس بحلوان تُطلق يومًا ترفيهيًا لشباب إعدادي

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ أقل من شهرين

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ أكثر من شهرين

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 3 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 3 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

منذ 3 شهر

البابا تواضروس يترأس أسبوع "العودة للجذور" بدير الأنبا بيشوي

الآن

البورصة تواصل خسائرها بالمستهل.. وتراجع جماعى للمؤشرات

اليوم.. وزيرا السياحة والطيران في البرلمان

القنصلية تتابع تقرير الطب الشرعي للمصري المقتول في مزرعة بالسعودية

استقرار سعر صرف الدولار اليوم

ads
الأكثر قراءة

حقيقة وفاة عريس في مستشفى قصر العيني بسبب ضرسه

ننشر صورة الأم المتهمة بإغراق رضيعها بالمياه في أبوالنمرس

مجلس الوزراء ينفي خصخصة المجمعات الاستهلاكية

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

الأهلى يعرض على جوزيه منصب المستشار الفنى لتوجيه يوسف من المدرجات

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة عريس في مستشفى قصر العيني بسبب ضرسه

ننشر صورة الأم المتهمة بإغراق رضيعها بالمياه في أبوالنمرس

مجلس الوزراء ينفي خصخصة المجمعات الاستهلاكية

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

ads
كشكول

بالصور..«تعليم الإسماعيلية» تكرم بطلة العالم في رفع الأثقال

«معلمة» تدفع حياتها ثمناً لـ «PUBG» بالإسكندرية

«عبد الحكيم» أمينًا مساعدًا للشئون الإدارية .. و«عبد المولي» عميداً لآداب المنيا

بالصور.. رئيس «مطروح» يشارك في المؤتمر السنوي الثامن عشر بسلطنة عمان

«طب الإسكندرية» تحتفل باليوم العالمي للإنسداد الرئوي المزمن

الأمصار

ارتفاع عدد ضحايا زلزال غرب إيران إلى 646 مصابا

الأردن يدرس منح جنسيته لعشرات المستثمرين

مخرج مصري يقدم الجريمة النفسية في عمارة "الإيموبيليا" بوسط البلد

بحضور الرئيس المصري.. وزير الطاقة السعودي: روابط البلدين متينة

مقتل 22 شرطيا في كمين نصبته حركة طالبان غرب أفغانستان

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

"تحدي السعادة العالمي".. رسم البهجة على وجوه أطفال الحروب (صور)

العثور على 48 طائرًا بريًا فى ثلاجة مواطن بقبرص

بسبب "بلوك" على "فيسبوك".. مواطن يطارد صديقته بالسكين فى قبرص

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

مركز "وعي" يحتفل باليوم العالمي للسكر بحملات توعوية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎