نتنياهو: أزور دولا عربية قريبا

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، عن اعتزامه زيارة دول عربية جديدة قريبا، وأنهم مهتمون بالوصول إلى مركز قارة إفريقيا.



وقال نتنياهو، في ختام لقائه بالقدس المحتلة مع رئيس تشاد إدريس ديبي: "بعد أن كنت في شرق إفريقيا وغربها، الآن أريد أن أصل إلى مركزها، وستكون في الوقت القريب لي زيارات لمزيد من الدول العربية".



وأضاف، في تصريحات عبر حسابه على موقع "تويتر": "قلت للرئيس التشادي: تشاد دولة هامة جدا في إفريقيا وهامة جدا بالنسبة لإسرائيل. يسرني أننا نجدد الصداقة بيننا. لم نقطع أبدا العلاقات بيننا بشكل كامل ولكن الآن نعمقها بوتيرة عالية للغاية".



