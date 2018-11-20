والي: ضرورة أن يعتاد المجتمع على تواجد ذوي الإعاقة بالفعاليات

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أنه لا بدّ أن يعتاد المجتمع على تواجد ذوي الإعاقات المختلفة في كل الفعاليات والأماكن وأن يكون وجودهم شيء طبيعي ومعتاد، وعلينا تغيير نظرة المجتمع لهم من ضرورة التواجد في المنزل إلى الخروج والعمل والاندماج.



وأضافت والي، في تصريحات صحفية اليوم،أن الشخص من ذوي الإعاقة من حقه وحق أسرته أن يكون متواجد، وأن نعتاد على احترامهم وتواجدهم، وتوفير الإتاحة لهم في دخولهم وخروجهم.



أوضحت والي، أنها تهتم دائما بتوثيق برامج ومبادرات الوزارة من خلال أفلام وثائقية قصيرة أبطالها أشخاص حقيقيين، مشيرة إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام أكثر من رائع.



وأضافت: أن أفلام الوزارة شاركت في عدة مهرجانات محلية ودولية مثل مهرجان كان ووهران ونيودلهي وغيرها، كما شاركت أفلام الوزارة في المهرجان القومي للسينما وساقية الصاوي، مضيفة أن الوزارة حصلت على جائزة في مهرجان نيودلهي هذا العام عن فيلم "فرصة تانية"، وهو فيلم يوثق تجربة تطوير المؤسسة العقابية في المرج، وما أعطته المؤسسة من فرصة تانية للأبناء المتواجدين داخلها كي يكونوا عنصرا مفيدا للمجتمع.



ولفتت إلى أن الوزارة توثق كل أعمالها بأفلام وثائقية تسجيلية قصيرة على لسان أبطال حقيقيين.



واصطحبت وزيرة التضامن مايكل مجدي، عازف بيانو وشاب من ذوي الإعاقة علي السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي، وقالت إن فكرة الدمج تستحق الاحترام.